Porto Alegre recebe pontos de descarte para lâmpadas fluorescentes

Ao todo, 69 locais foram instalados para o recolhimento no Rio Grande do Sul. JONATHAN HECKLER/ARQUIVO/JC

Lâmpadas fluorescentes que não possuem mais utilidade em casa agora têm pontos especiais para descarte no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, 17 locais recebem o material, que demanda destinação final específica para evitar o descarte incorreto de materiais tóxicos. Ao todo, 69 pontos foram instalados para o recolhimento no Rio Grande do Sul.

Na Capital, os locais estão distribuídos nos bairros Bela Vista, Cavalhada, Centro Histórico, Floresta, Jardim do Salso, Menino Deus, Partenon, Passo d'Areia, Petrópolis, São Geraldo, Sarandi e Anchieta. As demais cidades atendidas são Canoas (6 pontos de coleta), Caxias do Sul (38 pontos de coleta), Novo Hamburgo (2 pontos de coleta) e Pelotas (3 pontos de coleta). O ponto de coleta mais próximo pode ser conferido aqui

A ação prevê o descarte apenas de lâmpadas de uso doméstico, dos tipos fluorescentes compactas e tubulares, de vapor de mercúrio, sódio ou metálico, ou de luz mista.

A iniciativa faz parte de programa da Reciclus (Associação Brasileira para a Gestão da Logística Reversa), e tem como finalidade realizar a coleta, a destinação ambientalmente correta e a descontaminação desses resíduos.

O processo de separação dos componentes utiliza tecnologia para que não haja a contaminação do ambiente e das pessoas que operam os equipamentos. Separam-se os componentes de metal, o vidro, o pó fosfórico e o mercúrio. A separação permite que os resíduos possam ser reutilizados na fabricação de novos produtos, como vidros para uso não alimentar e pó fosfórico para fabricação de cimento ou asfalto.