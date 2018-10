Infraestrutura em alta

Os setores ligados à infraestrutura de TI - Servidores, Armazenamento e Networking movimentaram US$ 393,62 milhões no segundo trimestre de 2018, um crescimento de 41% em comparação com o registrado no mesmo período em 2017. Para o ano de 2018, a previsão é que as vendas cheguem a US$ 1,376 bilhão, 8% a mais do que os US$ 1,271 bilhão registrados em 2017. Os dados são da IDC Brasil, empresa de inteligência de mercado e serviços de consultoria.

Incubada

A Sirros IoT, incubada no Feevale Techpark, venceu o Sebrae Like a Boss na 27º Mercopar. A empresa foi classificada para a etapa final e nacional da competição, nos dias 29 e 30 de novembro, em São Paulo. A Sirros IoT apresentou solução focada em Indústria 4.0 que conecta máquinas, sistemas e ativos e possibilita as empresas a criarem redes inteligentes ao longo de toda a produção e controlarem seus módulos produtivos de forma autônoma.

Gestão

A Sonda, empresa de soluções e serviços de TI, anunciou Leandro Baghdadi como diretor de Marketing e Gestão de Alianças da companhia no Brasil. O objetivo é fortalecer o posicionamento da marca e transformar a estratégia de marketing das diferentes empresas que compõem o grupo em uma frente única. O grupo responde pelas operações da Sonda IT, CTIS, Sonda Ativas e Pars e emprega mais de oito mil colaboradores diretos.