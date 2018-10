Opep quer chegar a entendimento com EUA, diz secretário-geral

O secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), Mohammad Barkindo, disse nesta quinta-feira (11) que a entidade tem interesses em comum com os EUA e deseja chegar a um entendimento com Washington. Nos últimos meses, o presidente dos EUA, Donald Trump, queixou-se do que ele classifica de preços elevados do petróleo.

Barkindo também comentou que a Opep reduziu suas projeções de crescimento na demanda global por petróleo, para menos de 1,6 milhão de barris por dia em 2018 e menos de 1,5 milhão de barris diários em 2019. O chefe da Opep revelou ainda estar preocupado com a possibilidade de que os estoques de petróleo globais voltem a crescer no próximo ano.