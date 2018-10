Exportações do agronegócio gaúcho caem 17,3% em setembro

O arroz foi o único grão que teve elevação na divisa, com alta de 45% no mês, no grupo de cereais CLAITON DORNELLES /JC

O agronegócio gaúcho registrou queda nas divisas externas em setembro. A receita com exportações foram 17,3% inferior ao mesmo período do ano passado, somando US$ 874 milhões em comercialização ante pouco mais de US$ 1 bilhão de setembro de 2017. Foram 1,5 milhão de toneladas no mês passado, ante 1,9 milhão de toneladas no período anterior do ano passado. Soja e carnes foram os principais itens negociados, informou o Relatório de Comércio Exterior do Agronegócio do RS, divulgado nesta terça-feira (9) pelo Sistema Farsul.

O arroz foi o único grão com elevação na divisa, com alta de 45% no mês, puxando a elevação do grupo de cereais (que tem milho e trigo ainda), que gerou 11,4% a mais de divisas. Soja, com fatura de US$ 470 milhões, teve queda de 13,7%, num período em que o volume maior já se esgotou no ano, pois se concentra entre abril e julho. Soja em grãos teve redução de 17,5%, já o óleo de soja teve alta de 174%.

Carnes tiveram queda de 42% no valor comercializado, somando US$ 177 milhões. Frango e suínos apresentaram vendas 51,8% e 50,2%, respectivamente, menores frente a setembro de 2017. A carne bovina, em caminho inverso, teve alta de 12,6%. Fumo também registrou diminuição, com recuo de 17,2% na receita externa. Produtos florestais recuaram 11,4%.

Frente a agosto, também houve retração de 16,2% no valor e 22,6% no volume exportado. O complexo soja registrou queda de 25,3%, fumo (-5,3%) e produtos florestais (-22,8%). As carnes tiveram alta de 24,9%, com vendas maiores de frango e suínos (80,5% e 18,2%), quanto a proteína bovina caiu 18,5%. O arroz teve alta de 45%.

No ano, o agronegócio gaúcho exportou US$ 8,957 bilhões, avanço de 4,5% frente a setembro de 2017, 67,3% do total exportado pelo Estado. A China foi o principal cliente externo, respondendo por 47,9% da receita total, seguida pelos Estados Unidos, co fatia de 3,6%, e Eslovênia, com 2,9% da receita.