Próximo presidente terá desafios na área fiscal

O próximo presidente da República terá pela frente uma série de decisões importantes que deverão ser tomadas na área econômica nos primeiros meses depois de assumir o Palácio do Planalto, ou ainda durante o período de transição. São questões com impacto direto nas contas públicas, que estão no vermelho desde 2015, e que podem mexer também no bolso dos consumidores.

No dia 31 de dezembro, acabará o subsídio dado pelo governo Michel Temer ao óleo diesel. Sem recursos públicos que ajudem a bancar a redução no valor do produto, o preço do litro deverá subir R$ 0,30 na virada do ano. Calculado em R$ 9,5 bilhões em 2018, o subsídio foi aprovado para acabar com a greve dos caminhoneiros, que paralisou o País em maio. Não há, no entanto, previsão orçamentária para continuar com a política no próximo ano. Caberá ao presidente eleito decidir a renovação ou não do subsídio.

"Grupos de pressão vão lutar por mais recursos públicos, o que pode gerar greves e paralisações. Se não houver uma renovação do subsídio para o diesel, por exemplo, será que isso não gera uma nova paralisação", questiona Vilma Pinto, pesquisadora do Ibre/FGV.

Para a especialista, a situação das contas públicas é a questão mais preocupante. O novo governo terá de conseguir autorização do Congresso, até março, para aumentar o endividamento público e conseguir pagar as aposentadorias. O Orçamento de 2019 só tem recursos para arcar com cerca de dois terços das despesas com os benefícios previdenciários. Para quitar tudo o que está programado, o novo presidente precisará de uma autorização do Legislativo.

Sem esse aval, o presidente eleito terá que interromper o pagamento de aposentadorias para não descumprir um dos atuais pilares do equilíbrio das contas públicas, a regra de ouro. De acordo com ela, a União não pode se endividar para pagar as contas do dia a dia. No entanto, o Brasil não tem mais recursos para bancar essas despesas sem pegar novos empréstimos ou emitir títulos. Assim, o próximo presidente terá de pedir autorização para lançar dívidas de R$ 258,2 bilhões para pagar essa conta.

O presidente eleito também terá que encontrar uma solução para uma nova despesa deixada pelo atual Congresso. Será preciso regulamentar rapidamente uma emenda à Constituição, aprovada no ano passado, que obriga o governo a abrir uma linha de crédito para financiar, com subsídios, o pagamento de precatórios por estados e municípios. Precatórios são dívidas que a Justiça, em sentenças transitadas em julgado, determinou que sejam pagas pelos governos. O estoque dessas dívidas é de cerca de R$ 100 bilhões. O custo da linha de crédito será menor que o custo de captação do governo federal, que bancará parte da conta dos precatórios estaduais e municipais.

"O presidente que assumir em janeiro tem uma agenda muito difícil pela frente. Ele não vai ter tempo de fazer discurso fácil. A campanha teve uma série de propostas populistas, mas a realidade é muito dura e precisará ser enfrentada, querendo ou não", disse Ana Carla Abrão, sócia da consultoria Oliver Wyman. "Não é uma agenda fácil, vai requerer capacidade de negociar com o Congresso e dialogar com a sociedade", acrescentou a economista.