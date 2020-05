Realização pesa nas techs, mas bancos ajudam Bolsas de Nova Iorque

Os mercados acionários americanos encerraram o pregão desta segunda-feira (8) sem direção única, à medida que papéis de empresas de tecnologia apresentaram perdas profundas e generalizadas, enquanto bancos mostraram bom desempenho e ajudaram na recuperação do Dow Jones nos minutos finais. A liquidez, no entanto, foi reduzida devido ao feriado do Dia de Colombo nos Estados Unidos, que deixou o mercado de Treasuries fechado.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,15%, para 26.488,78 pontos; o S&P 500 caiu 0,04%, para 2.884,43 pontos; e o Nasdaq encerrou em baixa de 0,67%, para 7.735,95 pontos.

Uma liquidação de títulos públicos americanos na última semana pesou no preço das ações na semana passada, o que se estendeu para esta segunda-feira, enquanto investidores passaram a precificar uma elevação mais acelerada das taxas de juros nos EUA pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). O forte desempenho da economia americana aliado ao baixo desemprego fez com que os agentes vendessem ações, principalmente aquelas que apresentaram valorização robusta durante o ano, como as techs. A Amazon caiu 1,34%, a Microsoft perdeu 1,14% e a Alphabet, controladora do Google, encerrou em baixa de 1,02%, após fontes relatarem que a empresa de buscas expôs dados privados de centenas de milhares de usuários do Google Plus.

Dado esse cenário, o índice de volatilidade VIX, considerado o "medidor de medo" de Wall Street, fechou em alta de 6,55% para 15,79 pontos. "A economia como um todo está indo bem e o mercado de Treasuries está refletindo isso. No entanto, isso também significa mais pressão para as ações", afirmou o estrategista do US Bank Wealth Management, Terry Sandven.

Papéis de bancos, contudo, passaram a ser procurados na metade final do pregão, à medida que a expectativa pelos resultados dessas instituições, no fim desta semana, começou a vigorar nos mercados. Com isso, Wells Fargo (+0,90%), JPMorgan (+0,61%0) e Citigroup (+0,23%), que divulgam seus números esta semana, foram ações favorecidas nesta segunda-feira.