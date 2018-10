Indústria de brinquedos aposta no Dia das Crianças

Carolina Hickmann

Em meio a ano de baixa demanda em razão de eventos que desviam o foco do consumidor, a expectativa do setor industrial para o Dia das Crianças é de aumento de 7,5% na relação com a procura para a semana da criança de 2017, segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Para atingir a meta, o segmento investiu na criação de cerca de 700 modelos de brinquedos. "Não é um ano de grandes emoções comerciais. Então, o que fazemos é uma tentativa de compensar o marasmo do ano com os lançamentos", comenta o presidente da associação, Synésio da Costa. O setor registrou altas nos primeiros três meses do ano, depois disso, apenas empatou com o desempenho do ano passado e passou a registrar quedas em julho e agosto.

Somente a Xalingo Brinquedos produziu mais de 10 novidades pensadas para o Dia das Crianças, em um ano de cerca de 100 lançamentos. "O mercado é bastante demandado em termos de novidades, damos destaque as linhas do Mickey e das princesas", comenta o gerente nacional de vendas, Alexandre Marques, ao explicar que personagens costumam ser bastante atrativos. A indústria, que produz 22 mil produtos ao dia, aposta em brinquedos acessíveis, entre R$ 39,00 e R$ 69,00 nos pontos de venda para esta edição da comemoração.

Até o início da campanha eleitoral, a empresa registrava alta de 10% de aumento em faturamento na relação com o ano anterior, segundo o gerente. Com as distrações do pleito, explica Marques, no mês de setembro, quando a maior parte dos lojistas abastecem os estabelecimentos para a data, o crescimento recuou para cerca de 7%. Mesmo assim, a projeção do gerente é de que, se houver um bom giro de mercadorias durante essa semana, o varejo voltará a procurar a indústria após a data e será possível fechar 2018 atingindo a meta de 12%.

Costa observa que os consumidores brasileiros tendem a procurar brinquedos mais desenvolvidos, que contam, muitas vezes, com tecnologia embarcada. Por outro lado, não são itens que tornam a criança o expectador da brincadeira a maior aposta da indústria nacional. "Os japoneses sim, passam muito tempo apertando botões e se divertindo. Aqui, estimamos que 1h seja a média que uma criança passe entretida não sendo o ativo", relata. Dos mais de 4,7 mil modelos disponibilizados pela indústria nacional, cerca de 70% deixam o protagonismo para os pequenos.

O desafio do setor, no entanto, é responder por 60% das vendas do mercado nacional até o fechamento do ano. Segundo Costa, em 2017, 59% foi a participação da indústria nacional no segmento de brinquedos no mercado interno. Costa avalia que o maior impedimento está na falta de competitividade na questão dos preços frente ao principal concorrente dos brinquedos brasileiros, a China. "Para ganhar um ponto dos chineses, a gente sangra. A carga tributária incidente em nossos brinquedos é de 38%, enquanto os chineses enfrentam apenas 3%", argumenta.

Apesar de lamentar que o "DNA do consumidor é pagar mais por menos" no Brasil, outro fato pode ajudar a expansão do segmento internamente, segundo Costa. O dólar elevado, circulando em torno dos R$ 4,00, favorece o segmento, pela avaliação do dirigente, uma vez que a indústria brasileira adquire menos de 1% do total de suas peças no mercado externo. Majoritariamente, mecanismos de articulação de bonecos e dispositivos de voz são adquiridos em mercados como EUA, Japão e Espanha. Assim, o setor projeta terminar 2018 com US$ 4,5 bilhões de faturamento, 7% a mais do que o total do ano passado.