Fras-Le compra fábrica de autopeças da Fremax por R$ 180 milhões

A Fras-Le fechou nesta quarta-feira (8), a compra da Jofund, empresa com sede em Joinville (SC), que atua no mercado de autopeças com a marca Fremax. O valor da transação é de cerca de R$ 180 milhões, sujeito a ajustes.

"Os principais objetivos da Fras-Le com o negócio são a ampliação do portfólio de produtos e a busca de sua consolidação na posição de liderança de mercado no segmento de autopeças no Brasil, reforçando também seu mix de produtos para oferta global", informou a empresa, em fato relevante.

A Fras-Le, que é controlada pela Randon, assumirá efetivamente o controle e gestão da empresa adquirida na data de fechamento do negócio, que ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes, dentre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).