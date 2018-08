Gaúcha Olvebra entra em recuperação judicial

Patrícia Comunello

Mais uma empresa com sede no Rio Grande do Sul ingressou em recuperação judicial. Dessa vez, o pedido foi feito pela Olvebra, com unidade industrial em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre. A Justiça no município foi favorável à solicitação, com decisão emitida ontem. A empresa, com mais de 60 anos de história e fundada pela família de origem chinesa Tse - até hoje no comando -, tem, agora, 60 dias para apresentar o plano de recuperação, que deve indicar as medidas para conseguir saldar a dívida de R$ 448,3 milhões.

A juíza do Fórum de Eldorado do Sul, Samyra Remzetti Bernardi, atendeu ao pedido de recuperação, que foi impetrado na segunda-feira. O advogado Fellipe Bernardes, sócio do escritório Bernardes Calegari Advocacia Empresarial, diz que 95% do passivo é com bancos e outras instituições financeiras. O restante é de débitos trabalhistas. As dívidas fiscais, cujos valores não foram informados, não podem ser alvo de parcelamentos e outros tipos de tratamento, como redução de valores, previstos nos processos. As dificuldades que geraram o pedido foram associadas, pela assessoria jurídica, ao impacto de planos econômicos desde o fim dos anos 1980, a crises na agropecuária - como quebras de safra - e, mais recentemente, até a greve dos caminhoneiros, no fim de maio e início de junho.

A Olvebra foi um dos grandes grupos em processamento e transformação de soja, era dona de marcas como o óleo de soja Violeta e de cerca de 70 unidades industriais no Estado e outras unidades da federação, segundo o advogado. No começo dos anos 1990, o complexo chegou a ter 6,5 mil funcionários. Hoje, soma 160 contratados diretos. O número sobe a 200 com outros vínculos indiretos, informou Bernardes. No auge da operação, a empresa tinha a maior parte das operações próximas a bases de produção de grãos.

A operação comercial se concentra, atualmente, em linhas de bebidas com leite de soja, achocolatados, chocolates sem lactose, misturas para pão e bolo, suplementos alimentares e sobremesas. Entre as marcas vendidas no varejo estão Choco Soy (chocolates), bebida Soy, Novomilke e Soymilke. O faturamento mensal bruto é estimado entre R$ 3,5 milhões e R$ 4 milhões com as linhas de industrializados. Os principais ativos são a área e as instalações do complexo, hoje, bastante ocioso, em Eldorado do Sul, com 100 mil metros quadrados. Bloqueios de contas bancárias promovidos por credores para reter valores acabaram acelerando a busca pelo instrumento de recuperação.

Segundo o advogado, "os bloqueios estavam sendo diários". Sobre as saídas para resolver a dívida de quase R$ 500 milhões, Bernardes diz que serão apresentadas no plano e podem contemplar alienação de ativos, alongamento da dívida e equalização de encargos. "Com a recuperação, colocamos todos os credores em um novo plano para liquidar as dívidas", observa o assessor. A Justiça já nomeou um administrador judicial, que será responsável pelo acompanhamento dos procedimentos.