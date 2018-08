Ouro fecha em alta em meio a cautela com China e dólar mais fraco

Os contratos futuros de ouro encerraram as negociações nesta quarta-feira, 8, levemente em alta impulsionados pelas tensões comerciais e expectativas com a economia dos EUA e em meio à desvalorização do dólar ante moedas fortes.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para entrega em setembro fechou com alta de 0,23%, para US$ 1.216,20 por onça-troy.

O metal precioso subiu depois que o Ministério do Comércio da China anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre US$ 16 bilhões em produtos dos Estados Unidos a partir de 23 de agosto. A medida é uma reação, após o Escritório do Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês) anunciar na terça-feira que, a partir do mesmo dia 23, haverá tarifas adicionais de 25% sobre US$ 16 bilhões em importações chinesas.

Além disso, o índice do dólar WSJ, que monitora a moeda americana frente a uma cesta de 16 divisas, ficou praticamente estável na quarta-feira, recuando um pouco no final da manhã. Isso aliviou parte da pressão sobre o mercado de ouro, disseram analistas, o que ajudou o metal.