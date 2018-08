Demanda total na Gol avança 6,3% em julho

A Gol registrou um crescimento de 6,3% na demanda total (RPK) em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo os resultados prévios de tráfego divulgados nesta segunda-feira (6). A oferta total (ASK) da Gol avançou 7,0% no mesmo período.

Segundo a empresa, a taxa de ocupação recuou 0,5 ponto porcentual em julho na comparação com julho do ano passado, para 81,5%. O total de decolagens avançou 3,6%, enquanto os passageiros transportados subiram 8,2%. Já o número de assentos cresceu 8,3% em julho ante julho do ano passado.

Apenas nas operações domésticas, a demanda (RPK) saltou 10,0% em julho ante julho de 2017, enquanto a oferta (ASK) cresceu 9,6%. A taxa de ocupação no Brasil ficou 82,9%, representando uma alta 0,3 ponto porcentual. O total de passageiros transportados no Brasil subiu 9,8% e número de assentos expandiu-se 9,2%.

Nas operações internacionais, a demanda (RPK) recuou 21,8% em julho ante julho do ano passado, ao passo que a oferta (ASK) caiu 11,8%. A taxa de ocupação nos voos internacionais ficou 68,4%, retração de 8,7 pontos porcentuais. Os passageiros transportados no exterior caíram 16,4%.

Entre janeiro e julho, a demanda total da Gol avançou 4,0%, enquanto oferta total subiu 3,5%. A taxa de ocupação atingiu 79,7%, um avanço de 0,4 ponto porcentual. Já os passageiros transportados subiram 2,9%.

No Brasil, no acumulado até julho, a demanda saltou 4,3% e a oferta cresceu 3,2%. A taxa de ocupação somou 80,5%, representando uma expansão de 0,9 ponto porcentual e os passageiros transportados avançaram 3,2%.