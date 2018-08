Latam vai operar voo direto entre Porto Alegre e Santiago do Chile

A companhia aérea Latam Airlines anunciou o início das vendas de passagens para o primeiro voo direto entre Porto Alegre e Santiago, capital do Chile. Com frequência de três vezes por semana, a operação terá sua primeira viagem em 15 de janeiro do ano que vem, e as passagens podem ser compradas pelo site da empresa a partir de R$ 1.339,69.

Conforme a companhia, as viagens indiretas entre Porto Alegre e Santiago já contam com grande fluxo de passageiros, que agora poderão voar diretamente entre as duas cidades. O voo direto terá três horas de duração, cerca de metade da operação atual, e será feito por aeronaves Airbus A320, com capacidade para 174 assentos na classe econômica.

Nas terças, quintas e sábados, o voo LA742 está programado para decolar do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 21h (hora local), e pousar em Santiago às 23h25min (hora local), em uma viagem com 3 horas e 25 minutos de duração. No sentido inverso, também às terças, quintas e sábados, o voo LA743 está programado para decolar do aeroporto Arturo Merino Benítez, em Santiago, às 16h (hora local) e pousar em Porto Alegre às 20h10min (hora local), em uma viagem com 3 horas e 10 minutos de duração.

A Latam adiantou ainda que os próximos novos destinos já confirmados para 2018 são Lisboa (setembro) e Tel Aviv (dezembro). A companhia também anunciou a intenção de voar para Munique, mas o voo ainda pendente de aprovação das autoridades.