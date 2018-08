Lucro líquido da Kraft Heinz recua 34,9% no 2º trimestre para US$ 755 milhões

A companhia de alimentos e bebidas Kraft Heinz reportou lucro líquido de US$ 755 milhões (US$ 0,62 por ação) no segundo trimestre deste ano, encerrado em 30 de junho, conforme comunicado divulgado nesta sexta-feira (3). O resultado representa queda de 34,9% quando comparado ao total de US$ 1,160 bilhão (US$ 0,94 por ação) registrado em igual período de 2017.

Já a receita subiu 0,73% no mesmo comparativo, a US$ 6,686 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado caiu 4,4% no segundo trimestre, a US$ 1,974 bilhão, comparado à soma de US$ 2,065 bilhões obtida um ano antes.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de US$ 1,00, acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, que esperavam US$ 0,92. O faturamento também superou as projeções do mercado, em 1,61%, ante a estimativa de US$ 6,58 bilhões feita pela FactSet.

Segundo a companhia, o enfraquecimento das vendas nos Estados Unidos e Canadá pesou sobre os resultados do trimestre. No mercado norte-americano, que compõe a maior parte dos negócios da Kraft, as vendas líquidas caíram 1,9%, a US$ 4,51 bilhões no período. No Canadá, houve recuo de 4,5%, a US$ 564 milhões.

A Kraft informou, ainda, que os preços dos produtos subiram 1,3 ponto porcentual, reajuste ocorrido "para compensar parcialmente os custos de insumos locais no resto dos mercados mundiais".

A empresa espera sustentar o crescimento da receita de novos produtos que estão em planejamento. "Embora a inflação de custo prejudicado nossos resultados, esperamos que a rentabilidade melhore até o final do ano, com um novo impulso em 2019", disse o CEO, Bernardo Hees, no comunicado.