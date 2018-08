Bovespa abre em alta com Petrobras e noticiário eleitoral

A Bovespa iniciou os negócios em alta nesta sexta-feira (3) embalada pela valorização de mais de 4,0% das ações da Petrobras. A companhia divulgou mais cedo l ucro líquido de R$ 10,072 bilhões no segundo trimestre , cerca de 32 vezes maior que o obtido no mesmo período de 2017.

Este é o melhor desempenho financeiro desde o segundo trimestre de 2011. Às 10h34min, o Ibovespa avançava 1,05%, aos 80.469,33 pontos. Além das ações da Petrobras, os papéis do setor financeiro também sobem firme. O noticiário eleitoral contribui para o bom humor dos investidores, que aprovaram a escolha da senadora Ana Amélia (PP-RS) para vice na chapa do pré-candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin.