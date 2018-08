Spotify passa a aceitar cartão de débito

A plataforma de streaming de música Spotify passou a aceitar cartão de débito como forma de pagamento no Brasil. O serviço está disponível para correntistas do Santander (Mastercard), Bradesco (Visa), Inter e Original. A assinatura individual custa R$ 16,90, e a familiar, R$ 26,90.

Até então, os usuários só podiam assinar o serviço com cartão de crédito ou cartões pré-pagos. A solução foi desenvolvida pela empresa Worldline, que habilitou o recurso em sua plataforma global para permitir que o streaming processe as transações de débito localmente no Brasil. A fintech Ebanx também participou do desenvolvimento da novidade no app e integrou com os bancos emissores parceiros no Brasil.