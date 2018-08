KFC chega a Porto Alegre com quatro lojas e em novo modelo de franquias

Paulo Egídio

Famoso por aparecer em filmes e seriados americanos, o cobiçado balde de frango frito da Kentucky Fried Chicken (KFC) está chegando ao Rio Grande do Sul. Quatro unidades da rede de fast-food serão inauguradas em shoppings de Porto Alegre e da região metropolitana até o final do ano. A primeira começará a operar em outubro, no Praia de Belas Shopping, será a estreia da marca na região Sul do Brasil.

Em seguida, serão inauguradas as lojas no Shopping Iguatemi, BarraShoppingSul e ParkShopping Canoas, todas até o final de novembro. A chegada ao território gaúcho faz parte do projeto de expansão da lendária rede de restaurantes americana, criada em 1939, através de uma parceria com o Banco de Franquias, empresa que administra negócios franqueadas em parceira com diversos investidores.

“Quando a gente pensa em expandir para região Sul, Porto Alegre está na frente de nosso plano estratégico”, diz o diretor de Novos Negócios da instituição, Guilherme Soares. O executivo enfatiza que, somente neste ano, 15 novas lojas devem ser abertas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, algumas em cidades como Curitiba, Brasília e Goiânia, que não têm representações da marca.

No Estado, a maioria dos estabelecimentos terá o perfil tradicional, com cerca de 50 metros quadrados. A exceção será a unidade do Praia de Belas, que terá um projeto exclusivo de 86 metros quadrados. Em média, cada ponto do KFC serve 1200 refeições presenciais por dia. O serviço de tele entrega ainda está sendo testado no centro do País. “O delivery ainda está em estudo e estamos fazendo parte do dessa fase de testes em São Paulo. Em 2019, tem tudo para iniciar no Brasil inteiro”, projeta Soares.

O tradicional frango frito, grande expoente mundial da marca, é oferecido em duas opções no País: a secreta – versão original criada por Harland Sanders - e a crocante - opção mais suave, adaptada ao paladar brasileiro. Os restaurantes também oferecem sanduíches, hambúrgueres, refeições tradicionais, com arroz, feijão e saldas e sobremesas.

A parceria do KFC com o Banco de Franquias tem uma meta ousada para os próximos anos: abrir 89 novos restaurantes até 2021– quase o dobro dos 47 atuais. O avanço será viabilizado através do sistema proposto pela empresa de investimentos, que agrega pessoas interessadas em se envolver na operação de grandes marcas através de cotas de participação.

O sistema possibilita que investidores participam do setor de franquias mesmo sem disponibilizar todo o recurso exigido por uma grande rede. A operação dos negócios é feita pelo próprio Banco de Franquias. “O time profissional do banco é responsável pelo dia a dia e pelo controle da equipe e dos produtos e faz um relatório ao investidor, explicando tudo o que acontece nas lojas. Isso diminui o risco, agiliza negociação da com shopping centers e protege o investidor”, ressalta Guilherme Soares.

De acordo com o executivo, cada empreendimento operado pelo Banco de Franquias tem, em média, dez sócios-cotistas. Entre as próximas parcerias, estão uma empresa americana de sobremesas e café “bastante querida dos brasileiros” e uma companhia europeia de cosméticos e maquiagem. Como as tratativas ainda não estão finalizadas, Soares não quis anunciar quais são as empresas – mas adiantou que a do ramo de alimentação não é o Starbucks, outra marca esperada pelos porto-alegrenses.