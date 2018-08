Peccin anuncia investimento de R$ 30 milhões em fábrica de Erechim

Fabricante de doces no Norte do Estado é uma das seis maiores indústrias nacionais e alcança 70 países PECCIN/DIVULGAÇÃO/JC

A fabricante de doces e chocolates Peccin S/A vai investir R$ 30 milhões na infraestrutura de sua unidade industrial em Erechim, no Norte do Rio Grande do Sul. O aporte prevê a ampliação da área de armazenagem e expedição, além de investimentos em automação.

O investimento ainda vai contemplar a construção de um novo Centro de Distribuição e um novo centro administrativo, além do aumento das áreas de estoque de matérias-primas, embalagens e produtos acabados. A fabricante é dona de marcas como o chocolate Trento e aposta na diversificação do ramo de balas

Dirceu Pezzin, diretor-presidente da Peccin, destaca que os investimentos acompanham a expansão da marca no mercado. "O projeto ainda proporcionará a geração de novos empregos diretos e indiretos na região, já que estamos contando com parceiros do próprio município para a realização das obras", diz, em nota.

A Peccin é uma das seis maiores indústrias nacionais de doces e alcança hoje 70 países. A fábrica em Erechim possui capacidade produtiva de 190 toneladas/dia e 4.500 toneladas/mês, em uma área de 68 mil metros quadrados. Com a conclusão do projeto de expansão, o espaço passará a contar com mais 23 mil metros quadrados de área construída.