Itaú: porcentual de dividendos em 2018 será maior do que o do primeiro semestre

O vice-presidente de Controles e Gestão de Riscos e Finanças do Itaú Unibanco, Caio Ibrahim, afirmou que o porcentual de dividendos que o banco deve distribuir esse ano será maior do que o do primeiro semestre, que representou cerca de 42% do lucro líquido recorrente do período. "Distribuições adicionais de dividendos serão discutidas na reunião anual do Conselho de Administração em função dos resultados deste ano", disse ele, em conversa com a imprensa, realizada nesta terça-feira, 31, sem dar mais detalhes.

No ano passado, o Itaú distribuiu 70,6% do seu resultado. Se consideradas as recompras de ações, o porcentual sobe para 83%, ante 45% e 49,3% de 2016, respectivamente.

O aumento na proporção de dividendos distribuídos reflete a mudança que o banco fez, no ano passado, de retirar o limite máximo de 45% de prática de payout e o comprometimento do Itaú de devolver aos seus acionistas o excesso de capital.

Ibrahim reforçou que a distribuição de dividendos adicionais depende do cenário, do crescimento de ativos. "É possível esperar que payout seja maior que o do primeiro semestre deste ano", disse ele.