P&G apresenta lucro líquido de US$ 1,89 bilhão no trimestre encerrado em junho

As fortes vendas no segmento de beleza no quarto trimestre pela Procter & Gamble ajudaram a compensar as vendas mais baixas em produtos de higiene, cujo desempenho não melhorou mesmo com cortes nos preços.

Nesta terça-feira (31), a P&G informou que seu lucro líquido caiu 15% no quarto trimestre fiscal na comparação com o mesmo período do ano passado, para US$ 1,89 bilhão, ou US$ 0,72 por ação. Com ajustes, o ganho foi de US$ 0,94, em um resultado superior ao previsto por analistas consultados pela FactSet, que projetavam lucro de US$ 0,90.

No trimestre entre abril e junho, a receita total subiu 3% na mesma base comparativa, para US$ 16,5 bilhões, impulsionada pelas oscilações cambiais. De acordo com a P&G, as vendas orgânicas caíram 3% no segmento de higiene pessoal da empresa, enquanto as vendas orgânicas cresceram 7% na divisão de beleza, que inclui produtos de tratamento capilar. O crescimento orgânico omite fatores como as flutuações cambiais.