Petróleo opera em baixa, após alta forte de ontem e de olho em sinais do mercado

Os contratos futuros de petróleo operam em baixa na manhã desta terça-feira (31), com investidores avaliando sinais para o equilíbrio entre a oferta e a demanda. Os preços não mostram impulso, após a alta forte de ontem.

Às 8h20min (de Brasília), o petróleo WTI para setembro caía 0,48%, a US$ 69,79 o barril, na New York Mercantile Exchange (Nymex), e o Brent para outubro tinha baixa de 0,19%, a US$ 75,41 o barril, na ICE.

O Commerzbank afirma que as declarações de ontem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que ele estaria disposto a se reunir com o presidente do Irã, Hassan Rouhani, pressionam os preços. Os contratos vinham sendo impulsionados anteriormente pela expectativa de que os iranianos consigam exportar menos, diante de sanções econômicas dos EUA contra Teerã.

Ontem, o Brent subiu 1,05% e o WTI teve alta de 2,09%, o que contribui para a falta de fôlego de hoje. Investidores monitoram riscos à oferta, do Irã e também da Venezuela, mas também estão atentos à possibilidade de crescimento na produção em outras nações, como os EUA e a Arábia Saudita. Às 17h30min (de Brasília), o American Petroleum Instituto (API) divulga seu relatório semanal sobre estoques da commodity nos EUA, considerado uma prévia do dado oficial, que sai na quarta-feira (1).