Farmácia Raia Drogasil lucra R$ 137,6 milhões

A Raia Drogasil fechou o segundo trimestre com lucro líquido de R$ 137,656 milhões, número muito próximo ao apurado no mesmo período de 2017, quando a companhia lucrou R$ 137,97 milhões. No critério ajustado, o lucro da Raia Drogasil entre abril e junho deste ano foi de R$ 141,775, o que representa crescimento de 2,75% na comparação anual.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) ajustado somou R$ 316,648 milhões no segundo trimestre, um avanço de 5% em relação aos R$ 301,085 milhões do ano passado.

A receita liquida entre abril e junho ficou em R$ 3,613 bilhões, avanço de 11,6% na comparação anual. A companhia realizou abertura de 62 lojas no período, e fechou 5. No ano passado, o número de lojas abertas ficou em 54, com 5 lojas fechadas. O número total de lojas chegou a 1.679 ao final de junho, contra 1.485 um ano antes.

A dívida líquida da Raia Drogasil cresceu 46,8% em um ano, chegando a R$ 630,4 milhões.