Mercado financeiro mantém as expectativas para 2018 e 2019

Instituições financeiras consultadas pelo Banco Central (BC) esperam por manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 6,5%, nesta semana, segundo o Boletim Focus divulgado ontem. O Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne hoje e amanhã para definir a Selic. Nas duas últimas reuniões, o Copom optou por manter a taxa em 6,5%, depois de promover um ciclo de cortes que levou ao menor nível histórico. Para o Focus, não deve haver alteração na Selic até o fim deste ano. Em 2019, a taxa deve encerrar em 8%.

A estimativa para o IPCA este ano permanece em 4,11%. Para 2019, a projeção segue em 4,10%. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) é mantida em 1,50% neste ano há duas semanas seguidas. Para 2019, a estimativa segue em 2,50% há quatro semanas consecutivas. Para a cotação do dólar, a previsão permanece em R$ 3,70 no fim deste ano e de 2019.