Espaçolaser inaugura sua sétima unidade em Porto Alegre

Nova unidade foi inaugurada no Bourbon Assis Brasil Michele Slongo/Divulgação/JC

A Espaçolaser, rede especializada em tratamento de depilação a laser, inaugurou nesta segunda-feira (30) mais uma operação em cidade de Porto Alegre. A nova loja está localizada no Bourbon Assis Brasil e é a sétima da rede de franquias na cidade e a 19ª no estado.

O espaço tem 40 m² e está equipado para a realização diversos tipos de tratamento de depilação a laser, com capacidade para até 1.800 procedimentos por mês. "Porto Alegre é uma região estratégica para a Espaçolaser e por isso apostamos em mais uma unidade", afirmou em nota Fernanda Milred, Diretora Geral da empresa.

Para 2018, a Espaçolaser busca crescer 30% em número de unidades, atingindo a marca de 500 lojas em todo o país. Além do Rio Grande do Sul, a empresa foca na expensão em cidades com até 80 mil habitantes nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

O investimento para abertura de uma franquia gira em torno de R$ 850 mil, com prazo médio de retorno de 33 meses.