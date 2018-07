Grupo Libra pede recuperação judicial

O Grupo Libra, operador de terminais portuários, entrou com pedido de recuperação judicial na quinta-feira (26) com dívidas de R$ 2 bilhões. Os principais credores são Santander, Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, com aproximadamente 75% dos débitos, segundo fontes. A recuperação envolve 15 empresas.

A companhia está sendo assessorada no processo pelo escritório de advocacia Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil.