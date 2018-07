Banco do Brasil lança envio de remessas ao exterior pelo celular

Agência Brasil

A partir de agora, os clientes pessoas físicas do Banco do Brasil (BB) podem enviar recursos para parentes ou amigos no exterior por meio do smartphone. O banco lançou uma ferramenta no aplicativo da instituição que permite o envio de até quatro remessas de US$ 3 mil (ou o equivalente em outras moedas), em um período de 30 dias.

Inédita no Brasil, a ferramenta permite transferências internacionais via Swift (com código de 8 a 11 caracteres que indica o banco, o país, a região e a filial). Para remessas em dólares para a manutenção de residentes e de estudantes, o cliente pode enviar os recursos por meio do convênio entre o BB e a Western Union, empresa especializada em transferências internacionais.

O cliente também pode receber ordens de pagamentos do exterior pelo celular. Após fazer o login no aplicativo, basta acessar a opção Câmbio, disponível no menu, e, em seguida, escolher o item Ordens de Pagamento.

Segundo o BB, o serviço traz agilidade no envio de remessa para o exterior, simplifica o fluxo de transação, com atendimento totalmente digitalizado e débito direto na conta-corrente. Desde 2015, o banco oferecia o envio simplificado de remessas ao exterior na página da instituição na internet. Agora, o serviço também pode ser feito no aplicativo.

Em fevereiro, o Banco do Brasil permitiu a compra de dólares por smartphones. Em abril, o serviço foi expandido para a aquisição de euros.