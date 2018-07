Shell tem alta a US$ 4,7 bilhões no lucro do segundo trimestre e anuncia recompra de ações

A Royal Dutch Shell informou que seu lucro com base nos custos de suprimento, um número similar ao lucro líquido reportado pelas companhias de petróleo dos Estados Unidos, avançou a US$ 4,7 bilhões no segundo trimestre, de US$ 3,6 bilhões em igual período do ano passado. A receita, por sua vez, teve avanço de 34% na mesma comparação anual, a US$ 96,8 bilhões.

A companhia ainda lançou nesta quinta-feira (26) um programa de recompra de ações de US$ 25 bilhões. A Shell disse que pretende comprar no máximo 834 milhões de ações e que a iniciativa começará com US$ 2 bilhões em recompras.

Executivo-chefe da empresa, Ben van Beurden afirma que a perspectiva para fluxo livre de caixa e o progresso feito para fortalecer o balanço dão confiança para o início desse programa de recompra. O fluxo de caixa com atividades operacionais da empresa recuou a US$ 9,5 bilhões no segundo trimestre, de US$ 11,3 bilhões anteriormente. O conselho da Shell manteve o dividendo do segundo trimestre em US$ 0,47, informou também a companhia.