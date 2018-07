Lucro líquido da EDP Energias do Brasil sobe 60,3% no segundo trimestre

A EDP Energias do Brasil registrou lucro líquido consolidado de R$ 227,676 milhões no segundo trimestre de 2018, um crescimento de 60,3% ante os R$ 142 milhões apurados na mesma etapa do ano passado. Com isso, no ano o resultado líquido soma R$ 441,8 milhões, montante 59,6% superior ao verificado na primeira metade de 2017.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) reportado entre abril e junho ficou em R$ 596,29 milhões, avanço de 11,8% ante os mesmos meses de 2017. No consolidado dos primeiros seis meses deste ano, a linha alcançou o R$ 1,241 bilhão, alta de 15,6%. A receita líquida da companhia, excluindo a receita de construção, aumentou 25,9% e somou R$ 3,255 bilhões no segundo trimestre, totalizando R$ 6,090 bilhões no semestre.

O resultado financeiro, por sua vez, correspondeu a uma despesa líquida de R$ 74,017 milhões no segundo trimestre, queda de 38,9% frente o segundo trimestre do ano passado, resultado de receitas 128,9% maiores e despesas 30,4% maiores. No primeiros seis meses do ano, o resultado financeiro correspondeu a uma despesa de R$ 175,69 milhões, 34,6% menor.