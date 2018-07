Temer participa de reuniões bilaterais na cúpula do Brics

O presidente da República, Michel Temer, que chegou ontem a Joanesburgo, aproveitará a participação na 10ª Cúpula dos Brics, bloco que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e o país anfitrião, para fazer reuniões bilaterais com o presidente da China, Xi Jinping, e com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Os dois encontros foram confirmados para hoje, o primeiro pela manhã, e o segundo à tarde. Temer discursará na abertura da reunião plenária da cúpula, também prevista para esta quinta-feira.

Temer também participará hoje à tarde de uma cerimônia de assinatura de atos e memorandos, como o acordo para instalação de uma sede do NDB, o Banco do Brics, em São Paulo, que deverá funcionar a partir de 2019. O presidente ainda tem agenda em aberto ao longo do dia.

Amanhã, antes de retornar ao Brasil, o presidente participará de discussões sobre o futuro do Brics, no encontro chamado Retiro dos Chefes de Estado e de Governo do Brics. Depois, se encontrará em reunião ampla com presidentes e primeiros-ministros de países convidados, como Argentina, Jamaica e Turquia, além de uma série de países africanos: Angola, Botsuana, Eitópia, Gabão, Lesoto, Madagascar, Malaui, Maurício, Moçambique, Namíbia, Ruanda, República Democrática do Congo, Seicheles, Senegal, Tanzânia, Togo, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Ele descartou inaugurar um centro de treinamento da Embraer no país, conforme a Presidência.

No encontro dessa manhã, o governo brasileiro vai pedir ao presidente chinês, Xi Jinping, uma cota para a exportação de derivados da soja. O tema está na pauta de encontro bilateral de hoje, no qual o Brasil pedirá também a eliminação de sobretaxas sobre o frango brasileiro para o mercado chinês. Segundo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a ideia é pedir uma cota de cinco milhões de toneladas por ano para exportações de farelo e óleo de soja à China. Atualmente, o Brasil exporta cerca de 60 milhões de toneladas de grãos por ano para aquele país, mas não vende derivados.

Em abril, à China anunciou a taxação de soja americana, em retaliação a barreiras criadas pelo governo Trump a produtos chineses. A proposta brasileira tem como objetivo substituir parte da produção dos Estados Unidos.

Maggi disse que, embora as avaliações iniciais indiquem que os produtores brasileiros de soja se beneficiem com a guerra comercial entre China e Estados Unidos, a perspectiva de queda nos preços a partir de excedentes da produção americana pode gerar perdas no longo prazo.

No encontro, o governo vai tentar também convencer os chineses a eliminar sobretaxas sobre o frango brasileiro, impostas no início de julho sob a acusação de dumping. "Não fazemos dumping. Somos muito competitivos", afirmou Maggi, que integra a comitiva brasileira.

Desde junho, empresas chinesas que compram carne de frango do Brasil são obrigadas a depositar de 18,8% a 34,4% do valor das exportações.

O Brasil tentará ainda um encontro com o governo russo para discutir embargos à carne de porco brasileira, estabelecidos no fim de 2017. Ainda não há, porém, reunião agendada entre os dois países.