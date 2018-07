Oi firma parceria com Huawei para reestruturar rede de fibra ótica

Na etapa final do plano de recuperação judicial, a Oi anunciou ontem uma parceria com a chinesa Huawei para reestruturar sua rede de fibra ótica. A iniciativa faz parte do que a companhia está chamando de reestruturação operacional, já que a recuperação judicial também significou uma forte restrição a novos investimentos nos últimos anos.

Na prática, a parceria visa adequar a infraestrutura ao novo momento do mercado de telecomunicações, orientado, basicamente, para dados e Internet das Coisas, por meio de um novo modelo de negócios, que atrela a realização de novos investimentos ao resultado de vendas. O acordo foi assinado ontem na sede da Huawei, em Shenzhen, na China.