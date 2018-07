Trump e Juncker iniciam reunião e falam em resolução de disputas comerciais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, deram início a uma reunião para tratar sobre as relações comerciais entre americanos e europeus, e apontaram que esperam uma conversa produtiva e que resulte em um bom acordo comercial.

No Salão Oval da Casa Branca, Trump afirmou que deseja ter um pacto comercial justo com a União Europeia. "Espero que possamos resolver algo", disse o presidente americano ao lado de Juncker. O líder europeu, por sua vez, comentou que "necessitamos focar na redução de tarifas, e não no aumento" e que os dois lados são aliados, e não inimigos.

A conversa entre Trump e Juncker vem em meio à possibilidade de Washington implementar novas tarifas que afetem os europeus. No fim da manhã, circulou na imprensa americana a notícia de que os EUA podem implementar tarifa de 25% sobre quase US$ 200 bilhões em automóveis importados.