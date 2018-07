Confiança do comércio cai 0,8 ponto em julho ante junho, divulga FGV

O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 0,8 ponto na passagem de junho para julho, atingindo 88,8 pontos, o menor nível desde agosto de 2017, informou nesta quarta-feira (25) a Fundação Getulio Vargas (FGV). Em médias móveis trimestrais, o indicador recuou 2,6 pontos.

"O resultado negativo de julho sugere que o setor continua perdendo o fôlego da recuperação que vinha ocorrendo até o início do ano. A avaliação desfavorável sobre a demanda e a vagarosa retomada do mercado de trabalho contribuíram para a piora da percepção sobre a situação atual. Os resultados indicam que os empresários do setor continuarão cautelosos nos próximos meses, sob influência dos níveis elevados de incerteza política e econômica", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em julho, houve queda da confiança em quatro dos 13 segmentos pesquisados. O Índice de Situação Atual (ISA-COM) caiu 0,7 ponto, para 86,5 pontos. O item que mede a percepção dos empresários com o volume da demanda no momento atual recuou 3,1 pontos, para 86,3 pontos. A avaliação da situação atual dos negócios, porém, avançou 1,7 ponto, para 87,1 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE-COM) diminuiu 0,6 ponto em julho, para 91,8 pontos, influenciado pela piora na avaliação sobre as vendas previstas, que recuou 2,2 pontos, para 91,1 pontos. O item que mede a tendência dos negócios para os próximos seis meses, entretanto, cresceu 0,9 ponto, para 92,8 pontos.

A coleta de dados para a edição de julho da Sondagem do Comércio foi realizada pela FGV entre os dias 2 e 23 do mês e obteve informações de 1.116 empresas.