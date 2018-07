Facebook e Instagram vão proibir usuários menores de 13 anos

Folhapress

O Facebook e o Instagram devem passar a banir contas de crianças de até 13 anos com mais frequência. A empresa mudou a orientação que os moderadores de conteúdo das redes recebem em relação a essas contas. Antes, eles deveriam apenas investigar a existência de contas de menores de 13 anos após queixa de outro usuário.

A partir desta semana, será esperado que eles analisem proativamente contas suspeitas, mesmo que elas tenham sido denunciadas por motivos diferentes da possível idade abaixo da permitida (como conteúdo indevido, por exemplo) ou sejam descobertas pelos próprios profissionais da empresa.

Quando houver suspeitas, o Facebook irá bloquear a conta e vai exigir provas de que o usuário tem mais de 13 anos, solicitando envio de fotos de documentos oficiais para que a conta não seja retirada.

A mudança de atitude vem após a exibição de documentário do britânico Channel 4 em que jornalista consegue se tornar moderador do Facebook em Dublin ao ser contratado por empresa terceirizada.

Nele, um colega de Facebook diz que ele pode ignorar quando achar que um usuário tem menos de 13 anos, a menos que haja uma confissão da idade abaixo da permitida. Ao comentar a mudança de política em seu blog oficial, a empresa disse que está investigando o que aconteceu exatamente em Dublin para que possa evitar que o problema aconteça novamente. Também exigiu treinamento dos profissionais locais e fará o mesmo globalmente, afirma. "Analisamos as questões sobre nossas políticas e as ações de fiscalização que o repórter levantou e corrigimos as falhas que encontramos."

Em dezembro, o Facebook lançou uma versão do aplicativo de bate-papo Messenger dedicada a crianças de seis a 12 anos. O serviço dá controle para que pais definam com quem os filhos podem conversar e se podem usar recursos de vídeo. Ele está disponível nos Estados Unidos, no México e no Peru.