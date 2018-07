Bndes lança linha de financiamento direto para máquinas e equipamentos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) lançará financiamento direto para compra de máquinas e equipamentos destinados a médias e grandes empresas, o Bndes Finame Direto. No novo produto, as empresas terão limites de crédito individualizados e pré-aprovados, em um mecanismo semelhante ao que os bancos de varejo disponibilizam aos clientes mediante análises de risco antecipadas.

O valor mínimo do crédito do Bndes Finame Direto será de R$ 10 milhões por operação. Os recursos serão liberados em até dois anos, a contar da data de assinatura do contrato. Os recursos devem ser aplicados na aquisição ou na produção de bens de capital nacionais.

"Com custos atrativos, prazos de carência e amortização mais alongados e flexíveis, além de fluxo operacional mais célere e simplificado, o Bndes Finame Direto busca reduzir ao máximo o custo de transação que as empresas verificam ao operar diretamente com o Bndes", diz em nota o banco de fomento.

Segundo o Bndes, a nova linha de financiamento será testada num formato piloto no mês de agosto. "A partir de setembro o produto Bndes Finame estará aberto a todos os interessados em pleitear financiamento", segundo o comunicado.