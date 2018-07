UBS tem alta no lucro líquido, a 1,28 bi de francos suíços no 2º trimestre

O lucro líquido do UBS ficou em 1,28 bilhão de francos suíços (US$ 1,29 bilhão) no segundo trimestre, alta de 9,4% na comparação anual e acima da previsão de 1,02 bilhão de francos dos analistas ouvidos pela Dow Jones Newswires. Fortes ganhos na unidade de banco de investimentos do grupo apoiaram o resultado, mas a companhia alertou que as tensões políticas e comerciais poderiam prejudicar a confiança dos investidores.

A receita operacional do UBS Group avançou a 7,55 bilhões de francos suíços, de 7,27 bilhões de francos suíços no segundo trimestre de 2017. Após o balanço, a ação do banco subia 2,88%, na Bolsa de Zurique, às 8h36 (de Brasília).