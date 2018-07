Bolsas da Ásia fecham em alta, com foco em sinal de estímulo fiscal da China

As bolsas asiáticas fecharam em território positivo nesta terça-feira (24), apoiadas por uma declaração do dia anterior do governo da China, lida por investidores como uma perspectiva de estímulos fiscal no país. Na praça japonesa, houve recuperação após uma jornada negativa no pregão anterior, com destaque para os setores eletrônico e de aço.

A Bolsa de Xangai fechou em alta de 1,61%, em 2.905,56 pontos, enquanto a Bolsa de Shenzhen, de menor abrangência, teve avanço de 1,51%, a 1.699,97 pontos. Influiu a notícia da imprensa estatal segundo a qual o gabinete chinês, o Conselho de Estado, pediu uma política fiscal mais proativa para estimular o crescimento. O gabinete anunciou medidas para impulsionar o consumo doméstico e determinou que governos locais invistam mais em infraestrutura com bônus especiais, de acordo com um comunicado divulgado pela imprensa estatal no fim da segunda-feira (hora local).

Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou com ganho de 1,44%, em 28.662,57 pontos, também apoiado pelos sinais do governo chinês. Papéis dos setores de construção e bancário se destacaram, com China Construction Bank e ICBC ambos em alta de mais de 3%. O papel do HSBC negociado em Hong Kong subiu 12%.

Na Bolsa de Tóquio, o índice Nikkei teve alta de 0,51%, em 22.510,48 pontos. A ação da fabricante de robôs Fanuc subiu 3,8% e a siderúrgica JFE, 3,4%. O índice da bolsa japonesa, porém, com isso recuperou apenas parte da queda de 1,33% do pregão da segunda-feira.

Na Coreia do Sul, o índice Kospi subiu 0,48% hoje, a 2.280,20 pontos, após ter recuado em cinco dos seis pregões anteriores. Samsung recuou 0,75%, mas a fabricante de microchips Hynix teve ganho de 2,3%. Hyundai Engineering se destacou e subiu 7,8%.

Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,44%, a 10.995,39 pontos, nas máximas da sessão. Entre os papéis em foco, a gigante da indústria Taiwan Semi ficou estável, enquanto ASE subiu 1% e Nuvoton teve ganho de 1,2%.

Na Oceania, o índice australiano S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,61%, em 6.265,80 pontos. Classic Minerals subiu 25,00%, mas Metals Austrália teve baixa de 20%, entre os papéis mais negociados na Bolsa de Sydney.