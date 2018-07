Beira-Rio ganha novas operações de alimentação; loja de frango frito abre nesta segunda

A área foi liberada após conclusão da restauração do anel superior do Beira-Rio Cesar Lopes/PMPA/DIVULGAÇÃO/JC

Uma nova empresa começa a operar na praça de alimentação do anel superior do estádio Beira-rio nesta segunda-feira (23), no confronto colorado contra o Ceará. O box 29, localizado na área da torcida visitante, será ocupado pela My Chicken Crispy, especializada em frango frito. A possibilidade de abertura da loja surgiu após a restauração da área da torcida adversária. Além desta, o espaço destinado aos visitantes também será ocupado pelas empresas Batata no Cone e Avante Lanches, previstas a ser inauguradas no próximo domingo (29).

Além de gerar novos empregos e movimentar o comércio dentro e no entorno do estádio, a administração do estádio também trabalha para proporcionar novas experiências e trazer serviços de qualidade ao público. “O Beira-Rio está sempre buscando estabelecer novas parcerias com o objetivo de melhorar cada vez mais a experiência do torcedor dentro do Estádio”, destacou a Gerente de Comercialização e Marketing da Brio, Carla Plentz.

Tradição em estádios norte-americanos. o frango frito vendido em balde é o destaque do cardápio da loja My Chicken Crispy, que funcionará na Loja 29. A empresa ainda oferece outros produtos em balde como batata frita e mini-churros. Ricardo Oliveira, um dos sócios da franquia, estima que venderá cerca de mil a duas mil unidades de frango no balde por jogo.

Já a Batata no Cone, que funcionará no box 54, espera vender em média mil unidades por jogo. Além da loja fixa, a Batata no Cone contará com mais duas unidades móveis na área externa do estádio: uma próxima à bandeira do clube e a outra ao lado da estátua do ídolo Fernandão.

Na Avante Lanches, que se acomodará na loja 53, a estimativa é comercializar de 150 a 200 porções de coxinhas e sanduíches direto no local. A empresa também investirá em ambulantes que circularão pelas arquibancadas durante o jogo. Acredita-se que aproximadamente 300 porções possam ser vendidas por meio de ambulantes.