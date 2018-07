Comércio eletrônico espera faturar R$ 2,2 bilhões no Dia dos Pais

O comércio eletrônico deve movimentar R$ 2,2 bilhões no Dia dos Pais, de acordo com previsão da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Segundo a entidade, a data, que é considerada uma das mais importantes para o varejo, deve ter um crescimento de 8% quando comparado com o mesmo evento do ano passado.

A entidade estima que cerca de 6,8 milhões de pedidos sejam realizados no período de 16 de julho a 4 de agosto, com um tíquete médio de R$ 329,00. As principais categorias de produtos a serem buscados na data são informática, celulares, eletrônicos, materiais esportivos, moda e acessórios

De acordo com o presidente da ABComm, Mauricio Salvador, a data inicia o calendário de eventos importantes para o varejo no segundo semestre e deve servir como preparação para os lojistas até o fim do ano.