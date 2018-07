Possível venda da Braskem gera incertezas

Jefferson Klein

Desde que foi anunciado que a holandesa LyondellBasell, uma das maiores companhias do setor de plásticos do mundo, abriu tratativas para adquirir a participação da Odebrecht na Braskem, o tema tem gerado uma série de dúvidas sobre o futuro no setor petroquímico nacional. Cerca de um mês após a divulgação dessa intenção, os transformadores, que utilizam as resinas termoplásticas para fabricar seus produtos acabados, continuam com várias interrogações.

A Odebrecht possui 50,1% do capital votante e 38,3% do capital total da Braskem e a Petrobras tem, respectivamente, 47% e 36,1%, sendo o restante diluído no mercado. A Braskem concentra o mercado brasileiro de resinas petroquímicas. O presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do Rio Grande do Sul (Sinplast-RS), Edilson Deitos, admite que a negociação envolvendo a LyondellBasell e a Odebrecht é algo que deixa o segmento apreensivo. "O Brasil importa mais produtos plásticos transformados do que exporta e precisamos de competitividade, para isso necessitamos de custos de matérias-primas mais competitivos", defende.

O dirigente argumenta que esse é o momento para questionar a manutenção do monopólio no mercado de resinas plásticas no País. O empresário sugere a hipótese de fatiar a Braskem em duas empresas petroquímicas. "A concorrência sempre possibilita um novo parâmetro de preços", frisa.

Deitos lembra que a empresa Whirlpool, detentora das marcas Brastemp e Consul, enviou um ofício ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abordando a possível transação entre LyondellBasell e a Odebrecht. No documento, a Whirlpool requereu ao Cade "urgente atenção sobre tema". O texto enfatiza que a Braskem é hoje a única produtora nacional de resina de polipropileno, insumo fundamental para a linha branca (refrigeradores, freezers, lavadoras, fogão, micro-ondas).

Além da Braskem ser a única produtora da resina, a Whirlpool enfatiza que há duas medidas antidumping em vigor contra Estados Unidos, África do Sul, Coreia e Índia, tornando praticamente inviável a compra de polipropileno do exterior e retirando competitividade dos produtos da linha branca, já que se verifica uma diferença em torno de 30% entre o preço externo e o interno do insumo. Ainda segundo o ofício, a Whirlpool vê com muita preocupação a operação divulgada que pode ter efeitos extremamente negativos para a concorrência e retirar competitividade da indústria nacional que tem o polipropileno como matéria-prima.

Deitos destaca que a Associação Brasileira da Indústria do Plástico (Abiplast) também está atenta aos desdobramentos do assunto. Conforme a Abiplast, a indústria de transformação do plástico quer que o governo acompanhe a potencial venda da Braskem para a LyondellBasell. Juntas, as petroquímicas darão origem à maior produtora mundial de resinas e o fato de uma companhia estrangeira estar a caminho de assumir a única fornecedora nacional de polietileno e polipropileno preocupa, sobretudo em um mercado que possui instrumentos de defesa comercial que impactam as principais resinas plásticas. Segundo a Abiplast, esse é um monopólio protegido e está passando às mãos de investidores estrangeiros e a ideia é mostrar ao governo que essa é uma questão estratégica.