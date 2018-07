Guardia e Ilan participam de reunião do G20 na Argentina

Guardia terá reuniões bilaterais com dirigentes dos EUA, Turquia e Reino Unido, além do FMI ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL/JC

O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, e o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, começam na manhã deste sábado (21), em Buenos Aires, a participação da reunião ministerial do G20, grupo formado pelos países mais ricos do mundo. Além das plenárias oficiais, os ministros têm reuniões bilaterais com dirigentes dos Estados Unidos, Turquia e Reino Unido, além do Fundo Monetário Internacional (FMI).

Ilan começou a agenda cedo neste sábado (21), com encontro com o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), Jerome Powell. Em seguida, ele e Guardia participaram do início da reunião dos Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que ocorre neste sábado na capital argentina e antecede o encontro de cúpula, na semana que vem.

Um dos destaques da agenda de hoje é a participação de Guardia, às 14h30min, em um painel sobre riscos para a economia global. Ele será um dos principais palestrantes. Em seguida, o ministro participa de outro painel, que tem como tema central o futuro do trabalho. Todos os eventos são fechados à imprensa. Nas reuniões bilaterais, Guardia tem encontro reservado com o chanceler do Erário do Reino Unido, Philip Hammond, e com o ministro das Finanças da Turquia, Berat Albayrak.

Já Ilan tem encontro com Martin Mühleisen, Diretor do Departamento de Estratégia, Políticas e Avaliação do FMI. Em seguida, faz reunião com seu colega, o presidente do BC da Argentina, Luis Caputo, que assumiu o comando da instituição recentemente, em meio à crise cambial que fez o dólar disparar 50% este ano no país, a maior desvalorização entre as principais economias do mundo.

Ilan é acompanhado nas reuniões pelo diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos do BC, Tiago Couto Berriel, e pelo chefe de gabinete do presidente, Leonardo Martins Nogueira.