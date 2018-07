Após intervenção federal, CRMV-RS convoca eleição para 30 de outubro

Paulo Egídio

Depois da intervenção federal que culminou na destituição da antiga gestão do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS), o órgão lançou nesta sexta-feira (20) o edital para um novo processo eleitoral. O pleito foi marcado para o dia 30 de outubro, das 9h às 17h, e será realizado via internet. A chapa vencedora comandará o conselho pelos próximos três anos.

A eleição foi convocada três meses depois da destituição da gestão comandada pelo então presidente do conselho, Air Fagundes dos Santos, eleito em 2017. Na ocasião, 12 conselheiros e o tesoureiro renunciaram aos cargos, após conflito envolvendo a discussão de um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa que que permite que frigoríficos contratem inspetores para acompanhar os abates – função que antes só podia ser desempenhada por servidores públicos concursados.

Depois da renúncia coletiva, no dia 25 de abril, o Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) afastou Santos, dissolveu a antiga gestão e nomeou uma junta governativa para administrar o conselho estadual até a realização da nova eleição. Depois da saída dos antigos dirigentes, o CFMV e o Tribunal de Contas da União (TCU) instauraram procedimentos para investigar possíveis irregularidades.

A presidente da junta governativa que comanda o CRMV-RS, Elizabeth Rota Chitto, salienta que, pela primeira vez, a que a escolha dos representantes dos veterinários e zootecnistas gaúcho será feita via internet. A opção do voto presencial será restrita à sede do conselho, em Porto Alegre.

O registro das chapas deve ser protocolado até o dia 31 de agosto e o voto é obrigatório a todos os profissionais, sob pena de multa de R$ 153,00. Membros com 70 anos ou mais até o dia da eleição tem voto facultativo.

Conforme o edital, será considerada eleita a chapa que obtiver maioria absoluta de votos válidos. Se nenhuma delas conseguir mais da metade dos votos, haverá segundo turno entre as duas candidaturas mais votadas, em 29 de novembro.