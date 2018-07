Intenção de consumo das famílias gaúchas cai 1,4% em julho

A Intenção de Consumo das Famílias no Rio Grande do Sul ficou em 74 pontos, queda de 1,4% comparando com julho de ano passado, diz a Fecomércio-RS, ao divulgar nesta sexta-feira (20) a pesquisa mensal. Também houve queda nos índices das condições de acesso ao crédito, situação de emprego e expectativa das famílias.

Os dados da pesquisa sobre a situação atual de renda mostram um índice de 85,9 pontos, subindo 12,6% em relação a julho passado. A perspectiva profissional das famílias caiu 0,9%, atingindo 71,5 pontos, enquanto as perspectivas de consumo caíram 3,4%. Esse desempenho, segundo a Fecomércio-RS, ocorre por causa da recuperação econômica fraca do País. O indicador que mede a segurança com a situação do emprego atingiu 103,9 pontos, recuando 10% em um ano, o que a entidade atribui ao período eleitoral e as instabilidades que ele causa.

A facilidade de acesso ao crédito teve a maior queda, de 35,4% em um ano, chegando a 47,8 pontos. Já o maior aumento veio no indicador do nível atual de consumo atingiu 73,9 pontos, subindo 36%. O índice de consumo de bens duráveis também subiu, crescendo 8,9% e chegando a 54,2 pontos.