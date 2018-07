Petrobras apresenta declarações de comercialidade em áreas adjacentes a Sapinhoá

A Petrobras fez declaração de comercialidade de área adjacente ao campo de Sapinhoá, no pré-sal da Bacia de Santos, à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), conforme comunicado. As denominações sugeridas para os novos campos foram Nordeste de Sapinhoá, Noroeste de Sapinhoá e Sudoeste de Sapinhoá.

A companhia é operadora do consórcio, que adquiriu a área de Entorno de Sapinhoá em 2017, na 2ª Rodada de Licitações sob o regime de partilha da produção. Ainda de acordo com o comunicado, os novos campos deverão ser unitizados ao campo de Sapinhoá, que dista cerca de 300 km da costa, em águas ultraprofundas e com produção atual de 250 mil barris de petróleo por dia, através dos navios-plataformas Cidade de São Paulo e Cidade de Ilhabela.

O consórcio de Entorno de Sapinhoá tem a mesma composição do consórcio de Sapinhoá, é liderado pela Petrobras, com 45%, em parceria com a Shell (30%) e Repsol Sinopec (25%), sendo que a Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) é gestora do contrato de partilha da produção.