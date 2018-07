IPCA-15 fica em 0,64% em julho, maior alta no mês desde 2004

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-15 (IPCA-15) registrou alta de 0,64% em julho, após ter avançado 1,11% em junho, informou nesta sexta-feira (20) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior a alta para o mês desde 2004, quando a inflação ficou em 0,93%. No ano, o IPCA-15 acumula aumento de 3%. Nos 12 meses até julho, o indicador fica em 4,53%, mais elevado desde março de 2017, quando estava em 4,73%. Em julho do ano passado, a taxa do IPCA-15 foi de -0,18%.

Após a pressão sobre a inflação de junho, provocada pela crise de abastecimento resultante da greve de caminhoneiros, os alimentos subiram menos nos supermercados em julho. Os gastos com Alimentação e Bebidas aumentaram 0,61% em julho, após um avanço de 1,57% em junho, segundo dados do IPCA-15.

O custo da alimentação no domicílio passou de um salto de 2,31% em junho para aumento de 0,74% em julho. Segundo o IBGE, a desaceleração ocorreu por conta do realinhamento nos níveis de preços médios de itens alimentícios, que haviam subido em junho em decorrência da paralisação dos caminhoneiros no fim do mês de maio.

Os maiores aumentos foram de leite longa vida (18,30%), frango inteiro (6,69%), frango em pedaços (4,11%), arroz (3,15%), pão francês (2,58%) e carne (1,10%). Entre as principais quedas estão os itens batata-inglesa (-24,80%), tomate (-23,57%), cebola (-21,37%), hortaliças (-7,63%) e frutas (-5,24%). Na alimentação fora de casa, o aumento foi de 0,38% em julho, depois do avanço de 0,29% em junho.