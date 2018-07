Lucro da GE cai para US$ 800 milhões no 2º trimestre, mas fica acima da projeção

A lucro líquido da General Electric (GE) caiu 30% no segundo trimestre, para US$ 800 milhões em comparação com o mesmo período do ano passado, uma vez que a divisão de energia da empresa continuou a compensar o crescimento em outras grandes unidades.

O lucro por ação foi de US$ 0,19 no segundo trimestre, superando as estimativas de US$ 0,18 da FactSet, o que fez com as ações da empresa subissem 2,7% no pré-mercado de Nova Iorque, às 8h (de Brasília).

Ainda assim, embora o conglomerado tenha apoiado sua meta de lucro de 2018, a empresa informou que o fluxo de caixa livre estaria no nível mais baixo que sua estimativa anterior.

A receita de US$ 30,1 bilhões no segundo trimestre também superou as projeções de US$ 29,3 bilhões.