Latam passará a cobrar por marcação de assentos em voos

A Latam passará a cobrar, a partir de 16 de agosto, pela marcação de assentos nos voos. O valor será de R$ 25,00 para os passageiros que comprarem passagem na tarifa mais barata da companhia, a Promo, e de R$ 15,00 para aqueles que comprarem em uma categoria superior, a Light. As tarifas mais caras - Top e Plus - não cobrarão pelo serviço. Os passageiros que não pagarem para escolher o assento terão a seleção feita de forma automática 48 horas antes do voo.

O sistema de cobrança pela escolha do assento já é adotado pelas concorrentes Gol e Azul, além de companhias internacionais, e faz parte das mudanças que as aéreas têm adotado nos últimos anos para aumentar suas receitas auxiliares. Há um ano, as empresas começaram a cobrar também pelo despacho de bagagem.

Segundo o último relatório anual da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as receitas auxiliares das aéreas brasileiras, que incluem também venda de alimentos e remarcação de passagem, corresponderam a 2,1% das receitas totais em 2016. No ano anterior, a participação havia sido de 1,8%.

Na Gol, que cobra pelo serviço desde fevereiro, o valor mais barato para escolha de assento com antecedência é de R$ 10,00. No período em que o check-in está aberto, porém, o passageiro pode escolher seu assento de forma gratuita entre aqueles que restaram. Na Azul, os preços também são a partir de R$ 10,00.

A Avianca cobra, hoje, apenas pela reserva de assentos especiais, com mais espaço. O serviço, que inclui embarque prioritário, custa R$ 39,00 em voos nacionais.

Entre as novas alterações da Latam está, também, a cobrança pela alteração do horário do voo na mesma data. O preço do serviço será, a partir de 16 de agosto, de R$ 75,00 para os passageiros com tarifa Light.