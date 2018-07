Ouro recua ao menor valor em um ano, com peso de dólar e fala de Powell

O ouro encerrou a sessão desta terça-feira (17) no menor valor desde 13 de julho do ano passado, pressionado pela valorização do dólar e por comentários do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, sobre a economia do país.

Na Comex, a divisão de metais da bolsa mercantil de Nova York (Nymex), a onça-troy para agosto recuou US$ 12,40 (-1,00%), para US$ 1.227,30. Os preços do metal precioso também renovaram a mínima em um ano nas duas sessões anteriores.

Investidores acompanharam o depoimento de Jerome Powell no Senado. Apesar de ressaltar o gradualismo em relação às taxas de juros, o presidente do Fed afirmou que o crescimento econômico do país segue robusto e que a inflação está estável.

A notícia valorizou o dólar ante a maioria das divisas. A moeda dos EUA mais forte globalmente torna o ouro mais caro para investidores de fora dos Estados Unidos. Nesta sessão, o índice DXY, que mede o dólar ante seis divisas fortes, chegou a subir 0,50%.