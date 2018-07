Johnson & Johnson tem alta no lucro a US$ 3,95 bilhões no 2º trimestre e supera previsão

A Johnson & Johnson registrou lucro líquido de US$ 3,95 bilhões, ou US$ 1,45 por ação, no segundo trimestre, superior ao resultado de US$ 3,84 bilhões, ou US$ 1,40 por ação, de igual período do ano passado. O lucro ajustado por ação ficou em US$ 2,10, acima da previsão de US$ 2,07 dos analistas ouvidos pelo FactSet.

A receita da empresa subiu a US$ 20,83 bilhões no segundo trimestre, de US$ 18,84 bilhões anteriormente, ante previsão de US$ 20,39 bilhões.

A Johnson & Johnson agora espera que suas vendas em 2018 fiquem entre US$ 80,5 bilhões e US$ 81,3 bilhões. Isso, porém, ficou um pouco abaixo do consenso dos analistas, de US$ 81,4 bilhões.

Após a divulgação do balanço, a ação subia 0,20% no pré-mercado em Nova Iorque, às 8h15min (de Brasília).