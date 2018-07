Inscrições abertas para o 6º Vencedores do Agronegócio

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Vencedores do Agronegócio, que ganha novidades nesta sexta edição, com a inclusão da categoria Elas no Agro. O anúncio foi feito pela Federasul, que promove o evento. As inscrições encerram dia 12 de agosto e o julgamento vai acontecer no dia 20, com a cerimônia de entrega dos prêmios, em Esteio, no final de agosto, na Expointer, na Casa Federasul no parque Assis Brasil.

Podem participar instituições públicas ou privadas que operam ou tenham ramificações de produtos e serviços na cadeia do agronegócio. A novidade é a homenagem às filiadas que apresentarem mais inscrições e às filiadas das cidades vencedoras, diz o coordenador do projeto e vice-presidente da Federasul Alexandre Gadret. A ficha de inscrição, o regulamento e o roteiro para elaboração dos cases estão disponíveis no site federasul.com.br/agro , até o dia 12 de agosto.