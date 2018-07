Hipo Fábricas vai fechar as portas em Porto Alegre

Luis Filipe Gunther

A tradicional loja Hipo Fábricas, instalada em um prédio de seis andares na rua Dr Fores, uma das mais movimentadas no Centro de Porto Alegre, vai fechar as portas. Os donos do empreendimento fixaram cartazes nas vitrines na fachada informando consumidores que não abrirão mais a partir da próxima quarta-feira (18), quando se encerram os 30 dias do aviso dado aos expositores pelos proprietários.

Pequenos lojistas ocupam o local, que funciona como uma espécie de centro comercial. A administração do empreendimento ameaça fechar desde 2016, mas só agora uma posição final foi tomada. Um grupo de expositores ingressou com medida judicial para impedir o fechamento.

De acordo com o advogado da administradora do Hipo, Henrique Burg, o encerramento da operação foi necessário porque "não está sendo lucrativa". Burg alega que cerca de 50% dos expositores estão com o pagamento de taxas que cobrem custos da segurança e manutenção, como limpeza, em atraso. O advogado da Hipo não soube informar o que será feito no prédio.

Nome de Centro Comercial Roberto de Moraes Maisonnave começou a ser adesivado na fachada

Os donos do imóvel, que pertence à família Maisonnave, não teriam informado. Mas uma mudança chamou a atenção dos próprios lojistas e de quem passa pelo local, no acesso pela rua Voluntários da Pátria. No topo do acesso, foi adesivado o nome de Centro Comercial Roberto de Moraes Maisonnave. Com a repercussão da notícia do fechamento do centro comercial no modelo antigo, a inscrição do nome começou a ser removida.

Já o advogado dos expositores, Ivalnei Borba, contrapõe negando que esse patamar de inadimplência, "pois a maioria dos que estava nesta situação renegociou suas dívidas". Borba destaca ainda que os casos de maior atraso poderiam ter sido processados, o que não teria sido feito.

Contrários ao encerramento, 26 dos 38 lojistas acionaram a Hipo Fábricas na Justiça. Segundo o advogado do grupo, existem contratos de comodato a título oneroso, que, segundo ele, "são acabam sendo contratos de locação, pois os ocupantes pagam um valor". O valor é de R$ 624,00 por semana, segundo uma das ocupantes.

Borba lembra ainda que a maioria dos expositores está nos espaços há mais de uma década. O advogado pediu também, na ação, que os expositores permaneçam no local, enquanto o processo tramita até ter uma decisão para que não amarguem maiores prejuízos. Outro caminho será pedir a garantir o recebimento das perdas pelo tempo de fechamento e ainda para transferir as mercadorias a um novo endereço.