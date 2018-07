Cobasi inaugura mais duas lojas em Porto Alegre

Uma das líderes no mercado pet nacional, a Cobasi inaugura mais duas unidades em Porto Alegre. Nessa quinta-feira (12), começou a operar uma loja de 600 metros quadrados no BarraShoppingSul. Na próxima quinta (19), abre as portas um centro de compras de dois andares e quase mil metros quadrados no Praia de Belas Shopping, mais próxima ao Centro da Capital. Atualmente, a varejista tem uma filial na cidade, localizada no Shopping Iguatemi.

As lojas da Cobasi funcionam no estilo “shopping para animais”, com milhares de itens voltados ao mercado pet, como rações secas e úmidas, petiscos e acessórios. A rede dispõe ainda de produtos para cuidados com a casa, piscina e jardinagem. Nas novas unidades serão oferecidos serviços de banho e tosa. A loja do Praia de Belas também terá uma clínica veterinária.

As inaugurações fazem parte do plano de expansão da varejista nos estados da Região Sul, informou por nota a gerente de marketing Daniela Bochi. “Escolhemos os shopping centers por serem importantes centros de compras da região e pela resposta positiva da primeira unidade na cidade”, explica Daniela. A rede tem origem no centro do País. De acordo com a Cobasi, as lojas pretendem ser “um espaço 100% pet friendly no shopping”, atraindo a família e seus cães”.